الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب علاقة غير شرعية.. عاطل قتل سيدة ودفنها داخل ثلاجة بالإسكندرية

جثة
جثة

نحج ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف غموض واقعة العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل جوال بلاستيك بثلاجة شقة في شارع الترعة المردومة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "م.ج.ح" وشهرته "أبو العربي"، عاطل، 31 سنة، له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان.

وكشفت التحريات، أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم صحبته منذ فترة، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين، ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها، وتعدى المتهم على المجني عليها طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وتعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وتوصلت التحريات، أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

إسكندرية إدارة البحث الجنائي التحفظ على الجثة العثور علي جثة سيدة انبعاث رائحة كريهة بمديرية أمن الإسكندرية تعدى عليها بالضرب

الأكثر قراءة

محمد كروم لـ«الشاهد»: عبود الزمر جري تجهيزه لتولي رئاسة مصر

بسبب علاقة غير شرعية.. عاطل قتل سيدة ودفنها داخل ثلاجة بالإسكندرية

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

نائب محافظ القاهرة تجرى جولة ليلية لتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس