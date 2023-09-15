مالك اسطبل يقيم حفل تعذيب ينتهي بمقتل شخص ونجاة اثنين في الوراق

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط مالك إسطبل خيل بالجيزة لقيامه بالتعدي على 3 أشخاص بالضرب، ووفاة أحدهم لخلافات مالية بينهم.



كان قد تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من مالك إسطبل خيل كائن بدائرة القسم، أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام شخصين بالتعدي على آخر مما أدى لوفاته، فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومن التحريات والفحص تبين عدم صحة الواقعة .

التفاصيل الحقيقية للواقعة

وبإعادة مناقشة المُبلغ اعترف باختلاقه للواقعة وقرر أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه فى مجال الخردة، عرضوا عليه شراء (2 ميزان وأسطوانة بوتاجاز) كانوا بحوزتهم من متحصلات سرقة، وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالي المتفق عليه اكتشف سرقة (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)، فاتهمهم بالسرقة وقيدهم واحتجزهم داخل المخزن المشار إليه، وتعدى عليهم بالضرب حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فاختمر فى ذهنه اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مساءلته، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.