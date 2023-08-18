الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بطلقة في صدره.. ضبط قاتلي مواطن بالخرطوش في الدقهلية

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، في ضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل إثر إصابته بطلق خرطوش خلال مشاجرة بمركز منية النصر.

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، من أحد المستشفيات يفيد باستقبال عامل مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفي عقب وصوله.

بالفحص وسؤال شقيقه قرر قيام عاملان لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاه شقيقه كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهما والمجنى عليه لخلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، كما أرشد أحدهما عن (السلاح المستخدم - طلقات من ذات العيار)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية الخرطوش أودت بحياته بارتكاب الواقعة بندقية خرطوش بمديرية أمن الدقهلية بطلق خرطوش طلقات من ذات العيار شرطة منية النصر

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