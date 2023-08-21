ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل فى أطفيح

نجحت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن في ضبط 4 لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزةـ وباستهداف المنزل أمكن ضبط (عدد 4 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز) حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.