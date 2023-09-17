تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب بسبب مشاجرة بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب «أيمن سويكر» وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية داخل كافيه بمركز إطسا بالفيوم، لجلسة الخميس المقبل، وذلك لمناقشة الطب الشرعي، وسماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ، في قضية 3 متهمين بينهم شقيقان، لاتهامهم بقتل شاب في شهر رمضان الماضي، إثر نشوب خلافات بينهم، والتي كانت مؤجله من الشهر الماضي وذلك في القضية رقم 14378 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 842 لسنة 2023 كلي الفيوم.

وتعود تفاصيل القضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى 10 أبريل الماضي، حينما نشبت مشاجرة بين 3 متهمين، وهم «محمد.ع.ع.ع»، محبوس، وشقيقه «مدحت»، هارب، و«حمد.م.ح.ع»، هارب، وبين المجني عليه يُدعى "أيمن سويكر فرج عيسى"، شهدت إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة آلي وخرطوش ورصاص، فأردوا المجني عليه قتيلًا في الحال على أحد المقاهي بدائرة مركز شرطة إطسا.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بمقتل شاب على أحد المقاهي خلال شهر رمضان المبارك، على يد 3 أشخاص بينهم شقيقان بسبب نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، وأطلق المتهمون خلالها الرصاص على المجني عليه، فأنهوا حياته على الفور.

وتمكن ضباط مركز شرطة إطسا من ضبط المتهم الأول بالجريمة، بينما فر الآخران هاربين، ولم يتم ضبطهما حتى الآن، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

اتهامات متعددة للمتهمين

ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، منها القتل العمد، وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة «بندقية آلية» وغير مششخنة «فرد خرطوش وآخر رصاص» وذخائر طلقات آلية وخرطوش بدون ترخيص، فيما أحال المحامي العام المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمة الأول حضوريًا والآخرين غيابيًا، والتي بدأت اليوم أولى جلساتها.