جثة ممزقة ومدفونة بالصحراء.. القصة الكاملة لقتل سائق في شق الثعبان

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في واقعة قتل عامل رخام وسائق، آخر، في منطقة شق الثعبان في دائرة قسم المعادي.

قرارات النيابة العامة

أمرت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفى، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتفريغها وإعداد تقرير حولها.

مناظرة النيابة لجثة السائق

كشفت مناظرة جثة المجني عليه التي أجرتها النيابة العامة أنها لشاب في العقد الرابع من العمر بها طعنات نافذة متفرقة في الجسم، مما أسفر عن وجود تهتكات في الصدر والبطن أدى لنزيف دموي شديد أوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل وسبب هبوط في الدورة الدموية وأدى للوفاة، كما تبين وجود آثار للتراب والتعفن نتيجة لدفن الجثة.

تحقيقات النيابة العامة

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استقلا سيارة أجرة مع سائق ولكنهما كان يخططان لسرقة السيارة واستدرجاه لمنطقة صحراوية وهناك تعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض ومزقوا جسده ودفنوا جثته عقب إخراجه من السيارة في منطقة صحراوية وفروا حتى تم ضبطهما.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة المعادي

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة اختفاء سائق بالقاهرة وتبين قيام سائق اخر وعامل بقتله ودفنه فى صحراء المعادى وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

كان تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عامل رخام بغياب شقيقه سائق حال تواجده بمنطقة شق الثعبان.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق، وعامل خردة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقة صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح ناري فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في إرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.