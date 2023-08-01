حبس رجل أعمال قتل نجله فى المعادى

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل أعمال، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإطلاق النار على نجله بسبب خلافات بينهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم رجل أعمال ولديه شركة متخصصة فى صناعة السفن، وأن خلافات نشبت بين الأب وابنه منذ فترة، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشادة كلامية بين الأب وابنه قام على إثرها المتهم بإطلاق النار من طبنجة على الابن وأرداه قتيلًا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأجهزة، وتبين وجود جثة لشاب فى أواخر العقد الثالث من العمر مصابًا بعدد كبير من الطلقات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده وألقى القبض عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.