غدا.. استكمال محاكمة 7 متهمين بقتل شخص في بولاق الدكرور

تواصل محكمة الجيزة، غدا السبت، محاكمة 7 متهمين بـقتل شخص و الشروع في قتل والده و آخر بمنطقة بولاق الدكرور، ومن المقرر في هذه الجلسة تستمع المحكمة لأقوال شهود عيان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، و سكرتارية أحمد رفعت و رأفت عبدالتواب.

تفاصيل التحقيقات في الواقعة

و أسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة و لوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و "م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.

تأجيل محاكمة 8 قتلوا شابا وشرعوا في قتل والده بالجيزة

في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه عمدًا مع سبق الإصرار و الترصد لجلسة 24 سبتمبر الجاري.

و تبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن. ا" موظف، و "ع. ص" موظف، و "أ. ع" محاسب، و "م. ع" موظف، و "ه. ا" مراقب جودة، و "إ. ص" سائق بشركة المياه والشرب، و"ر. ا" عاطل، و"ع. م" تاجر، اتفقوا على قتل "هشام. ع" عمدًا مع سبق الإصرار و الترصد و الشروع في قتل ابنه محمد.

و أضافت التحقيقات أن المتهمين راقبوا المجني عليه لفترة تقارب شهرًا و نصف الشهر قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده و تحركاته بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه و قاموا بقتله و شرعوا في قتل ابنه.