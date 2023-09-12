الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لـ6 أشخاص قتلوا طفلًا فى الإسماعيلية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف ومحمد علي الملط، حكمها بالإعدام  علي 6 متهمين بمقتل طفل بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت في الإسماعيلية خلال في شهر سبتمبر عام 2022.

كما تضمن الحكم بمعاقبة كل 3 متهمين بالمؤبد، وعلى طفل بالسجن لمده 15 سنة .

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

وكانت قد أصدرت  محكمة جنايات الإسماعيلية، قرارها  بإحالة أوراق 7 أشخاص إلي فضيلة  مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت في الإسماعيلية خلال في شهر سبتمبر عام 2022.

تحويل أوراق المتهمين للمفتي

وكانت قد قضت المحكمة بإحالة أوراق كل من المتهم الأول صالح م ص، وأحمد س م ع، وهشام ا م ع، وباسل ا ع ي،  وثابت م ت،  وبلال ا م، وأحمد م ح، إلى مفتي الجمهورية.

وطبقا لأمر الإحالة فإن المتهمين السبعة مشتركون مع 3 آخرين وهم يوسف ع س، وعمر ر ف، وأحمد س م، في قتل المجني عليه الطفل يوسف الشافعي عبد الحميد مع سبق الإصرار والترصد.

توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهم قتل المجني عليه بسلاح ناري خرطوش، بعيارين ناريين وإصابته بإصابات مختلفة في أنحاء جسده بأسلحة بيضاء إلي ان سقط مضرجاً بدمائه حتي فاضت روحه وكذلك إتلاف زجاج صيدلية.

واستند أمر الإحالة إلى تحريات المباحث الجنائية بتوصلها إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، إثر خلاف مسبق بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والأخير والمجني عليه فأحضروا أسلحة نارية وبيضاء.

وقال أمر الإحالة إن المجني عليه حاول الاختباء داخل إحدى الصيدليات وأغلق صاحب الصيدلية الباب عليهم إلا أنهم حطموا الزجاج وأطلق أحد المتهمين عيارين ناريين صوبه ما أدى إلى وفاته.

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