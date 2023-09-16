السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 20 شخصًا في مشاجرة بسوهاج.. وانقلاب ميكروباص بطريق الواحات

ارشيفية
ارشيفية

لقي عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين بين أبناء عمومة في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة العامة. 

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء بسبب خلافات أسرية بين الطرفين. 

وأسفرت المشاجرة عن مقتل"على. ح " إثر إصابته بطلق ناري بالساق اليسرى فتحة دخول وخروج وإصابة (على ح.) و(حنفى علي) مصابًا بطلق ناري بالبطن فتحة دخول مصابا بطلق ناري بالكتف الأيسر فتحة دخول، وكرم محمود مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيمن فتحة دخول، وعوض الله م مصابا بطلق ناري بالكوع الأيسر فتحة دخول، وتم تحويل المصابين من مستشفى دار السلام المركزي إلى مستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج التعليمى عن طريق الإسعاف.

مصرع وإصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الواحات

وفي وقتٍ سابق، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

البداية بتلقى غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور الى مكان الحادث.

وكشف الفحص الاولي أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انقلابها ولقي شخصان مصرعهما واصيب 13 اخرين.

محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج مشاجرة انقلاب ميكروباص

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