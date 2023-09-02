السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مزارع يصيب جاره فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أقدم مزارع على إصابة جارة بمشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصاب بناحية العتامنه دائرة مركز طما.

الاانتقال لموقع الحادث 

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من  طرف أول عبد الرحمن ع ع سن 35 عاما سائق  مصاباً  برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمني وطرف ثان  مختار أ ع سن 25 عاما مزارع.

ضبط طرفي المشاجرة وتحرير المحضر 

وتبين أن الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بدائرة المركز وقد تم ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزة الطرف الثاني  بندقية خرطوش وأفادا تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر وقيام الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش  المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الأول المشار إليها  بسبب خلافات الجيرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة. 

فيما استولى سائق اربعيني بمحافظة سوهاج على مبلغ مالي من عدة أشخاص اوهمهم لتسهيل السفر للخارج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنشاه  بتحرير محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو  محمد ع ع ع سن 55 عاما  نجار وعدد 2 آخرين ومقيمين دائرة مركز شرطة المنشاه بتضررهم من المدعو  عبد الحميد د ح م  سن 42 عاما سائق ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشاه. 
وذلك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت أجماليها "64.000 " أربعة وستون ألف جنيهاً " بزعم مقدرته علي تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وعقب استصدار أذن النيابة العامة،  تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع.

مزارع على إصابة جارة الإنتقال لموقع الحادث إخطار مدير إدارة البحث الجنائى مصابا برش خرطوش

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