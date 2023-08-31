محافظ سوهاج يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم الخميس، المهندس محب منير سالم الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التى تشرف عليها الشركة بسوهاج، وتذليل أي معوقات للانتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء المهندس يوسف حلمي رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس راضى محمد نائب رئيس شركة "مختار إبراهيم" ورئيس قطاع العمليات، والمهندس مختار على مساعد الرئيس التنفيذي والمشرف على قطاعات الصعيد، والمهندس أشرف على نائب رئيس شركة مياه سوهاج، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا.

تناول اللقاء مناقشة استكمال خط صرف صحي مدينة جرجا قطر ٩٠٠ مم وتوصيل الخط للمدينة وقرى حياة كريمة بالمركز، وسبل الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، حيث أوضح المهندس يوسف حلمى أن الخط تم تنفيذه بنسبة ٩٥% ومتبقٍ عدد ٦ نقاط ربط بإجمالي أطوال حوالي ٨٠ مترًا طوليًا جارٍ العمل بها ما عدا نقطتي ربط بنجع عويس حيث توجد اعتراضات من بعض الأهالي، وتم الاتفاق على قيام الوحدة المحلية بتمكين الشركة من التنفيذ يوم السبت وتعهد الشركة بالنهو في خلال ٤٥ يومًا من التمكين.

كما تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التي تم نهوها ودخولها الخدمة من تنفيذ شركة مختار حيث تم نهو وتسليم عدد ٦ مشروعات خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها أشار رئيس الشركة إلى أنه جارٍ نهو مشروع صرف صحي بندار بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، ومشروع محطة مياه وشبكات ساقلته بتكلفة حوالي ٣٥٠ مليون جنيه، وسيتم قريبًا بدء تجارب التشغيل لدخول المشروعات الخدمة قبل نهاية العام.

بتنفيذ حوالي ٧٠% من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار رئيس شركة "مختار" إلى أن الشركة قامت بتنفيذ حوالي ٧٠% من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الموجودة في الخدمة حاليًا، وأن الشركة في سبيلها للعودة إلى سابق عهدها في صدارة الشركات المنفذة بعد التعثر الذي واجهته الشركة في الفترة الماضية.