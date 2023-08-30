الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتابع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها في 181 قرية، و1123 نجعًا وتابعًا، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، وبحث سبل تشغيل المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل في مختلف القطاعات لخدمة المواطنين.

وتناول الاجتماع عرض موقف بعض المشروعات بقطاعات "مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، ورصف الطرق الداخلية، والكهرباء.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة مع الجهات المعنية بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة" والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

متابعة مشروعات "حياة كريمة"

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

وناقش الاجتماع كذلك بعض ملاحظات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن المرور على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات "حياة كريمة"، وكذلك مشروع خط طرد قطر 900 مم الخاص بمحطة رفع صرف صحي رقم (1) بمدينة جرجا، كما ناقش طلب الشركة باستبدال المحولات الكهربائية ذات القدرة المنخفضة بأخرى ذات قدرات أكبر " 300 ـ 500 " أمبير.

ووجّه المحافظ بحصر جميع الطرق الداخلية بالقرى والتي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبدء في تمهيدها وتسويتها فورًا تيسيرًا على المواطنين.

وتم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة بعض الطلبات التي تقدم بها أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين في مجالات مختلفة منها الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والزراعة، حيث وجّه المحافظ الجهات المعنية بتلك الطالبات بدراستها والعمل على تلبيتها بما يحقق مصلحة المواطن.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج مجلسي النواب والشيوخ حياة كريمه لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مياه الشرب والصرف الصحى والصحة الرئاسية

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