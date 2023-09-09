مصرع وإصابة 13 شخصا خلال 60 دقيقة فى 3 محافظات

نزيف الإسفلت مستمر في حصد الأرواح، حيث شهد الدقائق الماضية 4 حوادث سير بـ 3 محافظات، أسفرت تلك الحوادث عن مصرع اثنين وإصابة 11 آخرين.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بالبحيرة

ففي الحادث الأول، لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين، مساء الجمعة، إثر وقوع حادثي سير بمركزي وادى النطرون والنوبارية بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالبحيرة دائرة مركز غرب النوبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع.

مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفلين بالقاهرة الجديدة

وفي الحادث الثانية لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الإثنين من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق في منطقة التجمع، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفية و المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق بمنطقة التجمع بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتبين وفاة سيدة وأصيب زوجها وطفلين إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال المرور للمكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالغردقة

أما في الواقعة الثالثة أصيب 5 أشخاص، الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي، مع أخرى نقل بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج .

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، ونقل بالكيلو 50 طريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من نيفرت لطيف لطفى 39 سنة "كدمات متفرقة بالجسم والوجه"، روماني فوزى ميخائيل 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، بيرلى رومانى فوزي 5 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، بيير رومانى فوزى 7 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، جيمى جابر حنا 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم".