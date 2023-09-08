4 مصابين في حادث تصادم بالأقصر.. والعثور على جثة شاب بقنا

وقع حادث تصادم دراجة بخارية بميدان الصنايع بوسط المدينة في مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين جراء الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية فى ميدان الصنايع بوسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين وهم كل من: "عبد الرحمن ر " 16 سنة، و"محمود أ " 16 سنة، و"يوسف س " 18 سنة، و"عماد أ " 22 سنة.

وتم نقل المصابين الأربعة لمستشفى الكرنك الدولي؛ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب داخل منزله بقنا

وفي وقتٍ سابق، عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، وتبيّن أن الجثة لشاب يدعى حمادة.م، 36 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.