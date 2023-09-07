الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بنجع حمادى فى قنا

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز

أُصيب شخصان، اليوم الخميس، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد، بمساكن السكة الحديد، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وأُخطِرَت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة، وانتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بمركز نجع حمادي شمالي المحافظة وتمكنت من السيطرة على النيران الهائلة التي التهمت المنزل بمكوناته.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في نجع حمادي وأسفرت الواقعة عن إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.

وبعد الفحص تبيّنj إصابة كل من "رشاد.ع.م، يبلغ من العمر 26 عامًا، حروق بالذراع اليسرى والظهر من الدرجة الثالثة، وأمل.ع.ع، تبلغ من العمر 35 عامًا، حروق بالوجه من الدرجة الثالثة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين

فيما دفعت مرفق الإسعاف في محافظة قنا بسيارتين لسرعة نقل المصابين لمستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وعكف فريقا طبيا بالمستشفى على متابعة الحالة الصحية للمصابين بعدما تبينت أنها حروق من الدرجة الأولى فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فور الإخطار بالحادث، وبدأت في المعاينة الأولية للمنزل بمنطقة مساكن السكة الحديد، وانتقلت أيضًا قوات الحماية المدنية بعدما دفعت بسيارة إطفاء للسيطرة على الانفجار وعلى النيران التي التهمت المنزل جراء انفجار أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل، وتمكنت من السيطرة على النيران الهائلة. 

​انفجارات​ انفجار أسطوانة بوتاجاز قنا نجع حمادي أخبار قنا السكة الحديد

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