مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث بقنا

لقي شاب مصرعه وأصيب أب ونجله ، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة، التابعة لدائرة مركز قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة في الحادث بعدما تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة التابعة لمركز ومدينة قنا، اودي لمصرع شخص واصابة 2 أخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع حسن عبدالنعيم حسن، يبلغ من العمر 23 عامًا، وإصابة محمد حسن عبد النعيم، يبلغ من العمر 65 عامًا، ونجله حسن محمد حسن، يبلغ من العمر 19 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة في محافظة قنا.

وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، فيما قد دفع مرفق الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف لمكان الحادث بالقرب من قرية الترامسة في مدينة قنا، وأنتقلت أيضا قوة أمنية من مركز شرطة مدينة قنا وذلك من أجل المعاينة الأولية للحادث الذي أودي لمصرع شخص وإصابة 2 أخرين

وكانت قد شهدت محافظة قنا، خلال الساعات القليلة القادمة، عددا من حوادث السير بمختلف أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، فيما بدأت محافظة قنا العمل على إحلال وتجديد الطريق الصحراوي الغربي الذي يربط بين مدينة نجع حمادي شمالي المحافظة ومدينة قنا، ووضعت إشارات تحذيرية خلال بداية الطريق لسائقي السيارات الملاكي وسيارات الأجرة.