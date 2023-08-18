إصابة شخص بطلق نارى بسبب خلافات على أرض زراعية بقنا

أصيب مواطن بطلق ناري، اليوم الجمعة، بسبب خلافات على أرض زراعية في قرية حمرة دوم بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة مواطن بطلق ناري، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية حمرة دوم، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة.