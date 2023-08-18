الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص بطلق نارى بسبب خلافات على أرض زراعية بقنا

طلق نارى
طلق نارى

أصيب مواطن بطلق ناري، اليوم الجمعة، بسبب خلافات على أرض زراعية في قرية حمرة دوم بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة مواطن بطلق ناري، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية حمرة دوم، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة.

مواطن طلق ناري خلافات أرض زراعة محافظة قنا نجع حمادي اللواء مدير أمن قنا

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