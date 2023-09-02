مصرع شقيقين وإصابة آخر فى مشاجرة بنجع حمادى فى قنا

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب ثالثهما بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية داخل قرية أبوحزام في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شقيقين وإصابة ثالثهما بطلق ناري في قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

وتبيّن بعد الفحص مصرع "نشأت.ش.ح.ع"، وشقيقه "ناجح"، وإصابة ثالثهما "إبراهيم"، حالته خطيرة، بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

وتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، والمصاب في العناية المركزة لخطورة حالته، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ضبط متهم بإصابة طليق ابنته

وفي وقتٍ سابق، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا عاملا بتهمة إصابة طليق ابنته وآخرين بطلق ناري على مزلقان في مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 3 أشخاص بطلق ناري على مزلقان في مركز قفط.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام عزت، رئيس مباحث مركز شرطة قفط، تحت إشراف العقيد مصطفى بكري، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب قنا، والمقدم محمد عبدالقادر، مفتش مباحث بفرع قوص إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن عاملا أطلق أعيرة نارية على زوج ابنته فأصابه، وعامل مزلقان وخفير بدائرة المركز.

وبعد تكثيف التحريات تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، والذي كشف عن أن سبب ارتكابه الواقعة أن زوج ابنته استغل صغر عمرها وكان يجعلها تتعاطى الشابو المخدر، وبعد خلافات زوجية بينهما قام بنشر صورها بملابس المنزل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باستخدام حساب وهمي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ومدى صحة اعترافات المتهم.