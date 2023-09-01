إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

أصيب شاب، اليوم الجمعة، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شاب بطلق ناري داخل قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "محمد.و.ق"، يبلغ من العمر 30 عامًا بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الحجيرات، تم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

فيما يعكف فريق طبي من مستشفى قنا العام في محافظة قنا، لمتابعة حالة المصاب وإجراء الكشف والعلاج اللازم على الشاب المصاب بالطلق الناري بقرية الحجيرات في مركز ومدينة قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، لمكان الحادث بقرية الحجيرات التابعة لمركز ومدينة قنا، وفرضت كردونا أمنيا بمكان العثور على المصاب داخل القرية، وبدأت في سماع أقوال شهود العيان داخل القرية وذلك لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.

فيما قد استدعت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، أسرة المصاب وذلك لسماع أقوالهم في إصابة الشاب بطلق ناري، وبدأت في تكثيف الجهود والتحريات لكشف غموض الحادث.