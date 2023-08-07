الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع حلاق غرقا بجوار مرشح مياه الترامسة بقنا

غرق شاب
غرق شاب

لقي حلاق غرقًا، فى نهر النيل، بجوار مرشح مياه قرية الترامسة، التابعة لدائرة مركز قنا، أثناء محاولته السباحة فى النيل.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص غرقًا داخل نهر النيل، بجوار مرشح مياه قرية الترامسة، وجرى انتشال الجثة.

وتبين مصرع عصام حماده سيد، 15 عامًا، حلاق، مقيم بمنطقة المعنا، غرقًا داخل نهر النيل، أثناء نزوله للاستحمام.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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