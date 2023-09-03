الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثث ضحايا حادث طريق القاهرة أسيوط الغربي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

صرحت النيابة العامة بدفن جثث ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم.

وكشف مصدر امني عن مصرع شخص تالت من مصابي حادث تصادم القاهرة اسيوط الغربي أثناء محاولة إسعافه.

وكان لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربى، ووجود متوفيين وعدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخصين وهما "أحمد.ن.أ" (42 سنة)، وطفل (8 شهور) مجهول الاسم والعنوان.

مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مها مصطفى طه إبراهيم (50 سنة)، اشتباه ارتجاج بالمخ، وكسر بالحوض، وكسر بالفقرات، وكسر مفتوح بالساعد الأيمن، ومقيمة بنى سويف ومنصور رجب منصور محمد (34 سنة)، ومقيم المنيا، باشتباه كسر فى الساق الأيسر، وجروح الذراع الأيمن حوالى 5 سم، وكامل أنيس عبد الله أحمد (52 سنة)، ومقيم بنى سويف، بجرح بالذراع الأيمن حوالى 5 سم وكدمات متفرقة بالجسم، وأمانى عاطف عباس محمد (27 سنة)، ومقيمة القاهرة، بجروح بالظهر، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وكريم عاطف عباس أحمد (34 سنة) ومقيم بنى سويف، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح بالساعد الأيمن، وصفاء عبد العال محمد عبد العال (27 سنة) ومقمية بنى سويف باشتباه خلع بالكتف الأيسر  وأحمد كريم عاطف عباس (8 سنوات) ومقيم بنى سويف بجرح بالساعد الأيمن حوالى 5 سم ومكة كريم عاطف عباس (3 سنوات) ومقيمة بنى سويف وكدمات بالجسم. ومجهول الاسم والعنوان أنثى (36 سنة) تقريبًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، واشتباه ارتجاج بالمخ، وسحجات وكدمات بالجسم  وتهانى عبد الحميد محمد (49 سنة) ومقيمة بنى سويف، بجروح وسحجات وكدمات بالجسم ومجهول الاسم والعنوان ذكر (38 سنة) باشتباه نزيف بالمخ، ونزيف داخلى بالبطن وجروح وسحجات وكدمات بالجسم.

جاري نقل جثتى المتوفين إلى مستشفى طامية المركزى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

التصريح بدفن جثث ضحايا حادث أسيوط الغربي

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