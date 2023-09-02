السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرون، في وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، مع سيارة نصف نقل، بالطريق الإقليمي "بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.

مستشفى الزوامل يستقبل جثة ومستشفى بلبيس يستقبل 5 مصابين: 

حيث استقبل مستشفى الزوامل "إبراهيم.ع.إ"، مقيم مركز زفتى، بمحافظة الغربية، جثة هامدة، فيما استقبل مستشفى بلبيس المركزي كل من "محمود.ر.م"، 36 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"عبد الحميد.ح.ال"، 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم،  و"أحمد.ح.ع"، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"محمود.ال.ع"، 37 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أحمد.خ.م"، 27 سنة، مصاب بجرح رضي بالجانب الأيمن، وسحجات بالجسم، جميعهم مقيم مركز زفتى محافظة الغربية.

مستشفى العاشر من رمضان يستقبل 3 مصابين :

واستقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي كلا من "رزق.ج.ر"، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سعيد.م.ع"، 46 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالجسم، و"محمد.ع.ج"، 29 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، جميعهم مقيم بمحافظة الغربية.

وقد تبين وقوع حادث تضادم سيارة نصف نقل مع  سيارة ميكروباص، أعلى الطريق الإقليمي ببلبيس، اتجاه مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عنه وفاة الأول وإصابة الباقين.

وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الزوامل تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجري تلقي المصابين العلاج اللازم.

حادث تصادم الطريق الإقليمي مستشفى العاشر من رمضان مستشفى بلبيس المركزى مصرع شخص

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