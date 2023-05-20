مصرع شخص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بطريق العباسة بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فى وقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بطريق العباسة، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

استقبل مستشفى ابو حماد المركزى “السيد.ع.ك”، 39 سنة، عامل، ومقيم مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، مصابا بنزيف بالمخ، و تم إجراء إنعاش قلبى ورئوى فى محاولة لإنقاذه، ولكن توفى على الفور.

وقد تبين وقوع حاث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل، بطريق كوبرى العياسة اتجاه التل الكبير، بدائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابته التى أسفرت عن وفاته.

تم نقله لمستشفى أبو حماد لمركزى والتحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.