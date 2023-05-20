السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بطريق العباسة بالشرقية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، فى وقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بطريق العباسة، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

استقبل مستشفى ابو حماد المركزى “السيد.ع.ك”، 39 سنة، عامل، ومقيم مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، مصابا بنزيف بالمخ، و تم إجراء إنعاش قلبى ورئوى فى محاولة لإنقاذه، ولكن توفى على الفور. 

وقد تبين وقوع حاث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل، بطريق كوبرى العياسة اتجاه التل الكبير، بدائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابته التى أسفرت عن وفاته.

تم نقله لمستشفى أبو حماد لمركزى والتحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

ادث تصادم سيارة ادث تصادم التل الكبير التحفظ على اصابته أسفرت

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

اغتصاب رجل وخيانة مع كلب.. رانيا يوسف وسمية الخشاب تثيران الجدل بـ«التاروت»

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافًا حيوانية من القمح

حزن وحسرة.. أهالى الترامسة ينتظرون خروج جثامين ضحايا "عقار قنا" أمام المشرحة

إحالة جمال اللبان و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى