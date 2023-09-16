السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نسبة الزيادة الجديدة فى المرتبات بعد قرار الرئيس السيسي اليوم

المرتبات
المرتبات

نسبة الزيادة الجديدة فى المرتبات بعد قرار الرئيس السيسي اليوم.. من الكلمات التي يرتفع معدل البحث عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، بالتزامن مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور.

ونرصد في التقرير التالي نسبة الزيادة الجديدة فى المرتبات بعد قرار الرئيس السيسي اليوم:

خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2023، قال الرئيس «السيسي» خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية: أصدر توجيهاتي للحكومة والمؤسسات المعنية بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة السادسة بمقدار 500 جنيه، فيما ستبقى باقي الدرجات الوظيفية كما هي.

وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق جدول المرتبات الجديد للدرجة السادسة وفقًا للآتي:

الدرجة العالية 8500 جنيه
المدير العام 7000 جنيه
الدرجة الأولى 6500 جنيه
الدرجة الثانية 5500 جنيه
الدرجة الثالثة 5000 جنيه
الدرجة الرابعة 4500 جنيه
الدرجة الخامسة 4000 جنيه
الدرجة السادسة 4000 جنيه
حاملي الماجستير 6000 جنيه
حاملي الدكتوراه 7000 جنيه

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023


يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم 21 سبتمبر 2023 في الوزارات والمديريات التالية:

 

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جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023


23 سبتمبر 2023 أول أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر
24 سبتمبر 2023 ثان أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر
25 سبتمبر 2023 ثالث أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر
26 سبتمبر 2023 رابع أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر
27 سبتمبر 2023 خامس أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر


زيادة المعاشات 2023


وجه رئيس الجمهورية بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم، في بني سويف عددا من المشروعات القومية، وعددا من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، كما أجرى زيارة إلى أهالي قرية سدس الأمراء، كما قدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

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