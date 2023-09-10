الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقى.. وأب يقتل ابنه بحلوان

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 21 حتى 55 سنة، بإحدى شركات الأمن والحراسة، براتب يحدد بحسب الموقع.

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خريطة أغانى نجوم الغناء الجديدة خلال الفترة المقبلة

خريطة أغانى نجوم

يستعد عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح أعمال غنائية جديدة لجمهورهم خلال الفترة القليلة المقبلة على طريقة الـ"سنجل".

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مران الأهلي.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الإفريقي.

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رئيس كهرباء شمال الدلتا يلتقي مسئولي "شرطة الكهرباء"

رئيس الشركة خلال

اجتمع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مع مسئولي شرطة الكهرباء بالمحافظات في نطاق عمل الشركة بمحافظات الدقهلية وكفرالشيخ  دمياط.

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"تعذيب حتى الموت"...أب يقتل ابنه لتشاجره مع الجيران بحلوان

جثة

أقدم أب على تعذيب ابنه حتى الموت بسبب تشاجره مع الجيران بدائرة  قسم شرطة حلوان، وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى حلوان العام.

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"مصر الخير" تطلق "حملة البداية من التعليم" استعدادًا للعام الدراسى الجديد

مؤسسة مصر الخير

أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة "البداية من التعليم"؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، التي تستهدف دعم الطلاب المستحقين وتجهيزهم للانتظام في الدراسة.

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مصر الخير التعليم الدلتا الكهرباء الاهلى مصر الوطن العربى وزارة العمل

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