القبض على المتهم بإصابة صاحب جراج وسيدة وابنتها بطلقات نارية بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق أطلق أعيرة نارية في مشاجرة مع صاحب جراج، ما أسفر عن إصابة صاحب الجراج وسيدة وابنتها في حلوان بسبب خلافات على قيمة ركن سيارة.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "سائق"، طرف ثاني مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد كلاهما مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الأول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك حدوث إصابة الثاني، وكذلك إصابة سيدة ونجلتها تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبحوزته "فرد خرطوش" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.