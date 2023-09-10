"مصر الخير" تطلق "حملة البداية من التعليم" استعدادا للعام الدراسى الجديد

أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة "البداية من التعليم"؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي تستهدف دعم الطلاب المستحقين وتجهيزهم للانتظام في الدراسة.

وتشمل حملة مؤسسة مصر الخير "البداية من التعليم" على عدد من المكونات وهي "الشنط المدرسية، والملابس الشتوية، ومصروفات التعليم، وعلم ينتفع به، وتطوير المدارس".

وقال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن مصر الخير تبني خدماتها وفق دراسات وبحوث من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المستحق، مشددًا على اهتمام المؤسسة بدعم الإتاحة التعليمية والتعليم الفني.

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وأكد رئيس قطاع التعليم، أن مؤسسة مصر الخير تسعى في كل مجالاتها على تحقيق رؤية مصر الاستراتيجة الوطنية 2030، منوهًا أن عدد الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية التي قدمتها مؤسسة مصر الخير طوال 15 عامًا بلغ 9 ملايين طالبًا وطالبة، مضيفًا أن عدد الطلاب الذين يتلقون الخدمات التعليمية حاليًا أكثر من 33 ألف طالبًا وطالبة في مدارس التعليم المجتمعي، والتي تقوم المؤسسة برعايتها والبالغ عددها حاليًا 800 مدرسة بمختلف المحافظات.

وأوضح أن مشروع التعليم المجتمعي هو المشروع الأكبر لمؤسسة مصر الخير باعتبار أن الفرصة في المدرسة المجتمعية تعتبر الفرصة الأخيرة للمتسربين من التعليم.

وتابع رئيس قطاع التعليم: "حرصنا على عدم وضع اسم مصر الخير على الشنطة المدرسية لوصولها إلى الطلاب بكل كرامة، بالإضافة إلى حرصنا على انتقاء أجود وأفضل الخامات في صناعة الشنطة المدرسية".

وفي النهاية قدم رئيس قطاع التعليم كل الشكر لمن يساهم في تلك الحملة لدعم عودة أبنائنا الطلاب إلى المدارس، من أجل الحصول على فرص تعليم جيدة.