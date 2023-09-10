الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خريطة أغانى نجوم الغناء الجديدة خلال الفترة المقبلة

خريطة أغانى نجوم
خريطة أغانى نجوم الغناء الجديدة خلال الفترة المقبلة

يستعد عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح أعمال غنائية جديدة لجمهورهم خلال الفترة القليلة المقبلة على طريقة الـ"سنجل".

 

ويطرح كل من النجم مدحت صالح والنجم أكرم حسني أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" بعنوان "خطير يا أخونا" ضمن أحداث الفيلم السينمائي “العميل صفر” الذي يخوض بطولته أكرم حسني ومن المقرر طرحها غداً الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

 

فيما يستعد المطرب دياب لطرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "هارونى بوس" من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

 

وتستعد المطربة السورية أصالة نصري لطرح عدد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة ومن ضمن هذه الأغنيات أغنية بعنوان “فوق” تتعاون فيها مع الملحن عمرو الشاذلي، وأغنية أخرى بعنوان “مانجا”.

 

وتطرح المطربة مي فاروق أغنية جديدة تتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم تحمل اسم "ليه؟"، وهي من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، و توزيع أحمد عبدالسلام، وتريات أشرف رجب، ومهندس صوت ياسر أنور.

 

وانتهى المطرب أحمد جمال من تسجيل أكثر من أغنية تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة بشكل متتال ويستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "سعادة بس" وهي تميل إلى اللون الرومانسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

فيما تستعد المطربة حورية، خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان" يا ولاد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي من كلمات الشاعر أحمد غريب، وألحان وتوزيع نادر السيد.

 

وتطرح المطربة الشابة إنجي أمين نجمة برنامج ذا فويس أغنية جديدة تحمل اسم "أزمة بسيطة" وهي من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازى وتوزيع شريف عزت ورؤية موسيقية وجيتارات ميزو، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

نجوم الغناء أكرم حسني المطرب دياب دياب أصالة أحمد جمال

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