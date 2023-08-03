محمد رحيم يعلن تفاصيل "ديو" غنائى يجمع محمد منير وميريام فارس

أعلن الملحن محمد رحيم عن تفاصيل أحدث أغنياته التي لحنها للكينج محمد منير كـ ديو مع المطربة اللبنانية ميريام فارس، والمقرر طرحها خلال أيام.

وشارك “رحيم” منشورًا له عبر فيسبوك يعلن عن تفاصيل الديو قائلًا: “علشان كل الناس اللى سألتني مين هى المطربة اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنية الساحل الشمالي هى النجمة ميريام فارس ونازلة إن شاء الله في خلال أيام قليلة جدًا دعواتكو أبقى إن شاء الله”.

كان الكينج محمد منير قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة، وأيضًا بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

يذكر أن محمد منير قدم عددًا كبيرًا من أغانيه خلال الحفل، كما حرص على توجيه كلمة من على المسرح، فقال: "أنا سعيد بيكم جدًا فيه ملحوظة مهمة عايز أقولهالكم، إحنا أبناء وطن واحد مفيش شك فى ده، بس قدرنا فى سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية قبلية، فى سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة وضحينا بحاجات كتير وفى أسوان ساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة فى حرب أكتوبر وتحقيق نصر 1973، بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد".