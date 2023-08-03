الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رحيم يعلن تفاصيل "ديو" غنائى يجمع محمد منير وميريام فارس

منير وميريام فارس
منير وميريام فارس

أعلن الملحن محمد رحيم عن تفاصيل أحدث أغنياته التي لحنها للكينج محمد منير كـ ديو مع المطربة اللبنانية ميريام فارس، والمقرر طرحها خلال أيام.

وشارك “رحيم” منشورًا له عبر فيسبوك يعلن عن تفاصيل الديو قائلًا: “علشان كل الناس اللى سألتني مين هى المطربة اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنية الساحل الشمالي هى النجمة ميريام فارس ونازلة إن شاء الله في خلال أيام قليلة جدًا دعواتكو أبقى إن شاء الله”.

كان الكينج محمد منير قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة، وأيضًا بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

يذكر أن محمد منير قدم عددًا كبيرًا من أغانيه خلال الحفل، كما حرص على توجيه كلمة من على المسرح، فقال: "أنا سعيد بيكم جدًا فيه ملحوظة مهمة عايز أقولهالكم، إحنا أبناء وطن واحد مفيش شك فى ده، بس قدرنا فى سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية قبلية، فى سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة وضحينا بحاجات كتير وفى أسوان ساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة فى حرب أكتوبر وتحقيق نصر 1973، بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد".

احتفالات ذكرى تحرير سيناء احتفالا بالعيد القومي للمحافظة تفاصيل تحرير بالعيد القومي للمحافظة بمحافظة شمال سيناء حري

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

شاهد عيان عن سيدة بركة السبع: مقدرتش أنقذها وسال دمها أمام أعين والدتها

ضبط 4 أشخاص قتلوا رجل أعمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى