"تعذيب حتى الموت"...أب يقتل ابنه لتشاجره مع الجيران بحلوان

أقدم أب على تعذيب ابنه حتى الموت بسبب تشاجره مع الجيران بدائرة قسم شرطة حلوان.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى حلوان العام بوصول طفل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى جسده آثار تعذيب.

وجه اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة للمباحث، قوة من مباحث حلوان إلى مكان الحادث، وعثر على جثة طفل عمره 10 سنوات وعلى جسده آثار ضربات بخرطوم.

ومن خلال التحريات والفحص تبين أن والده وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على والده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكاوى الجيران من تشاجر ابنه معهم ومع المارين بالشارع.

وأضاف الأب المتهم أنه أمسك بالطفل وحاول تأديبه وقام بالتعدى عليه بخرطوم مياه حتى توفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة جريمة القتل

تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه تتم إدانة الجاني بجريمة القتل العمد بالإعدام إذا ارتكب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة، سواء تقدمت هذه الجريمة أو اقترنت بها أو تلتها. يفترض هذا التشديد المشدد أن يحدث تعدد في الجرائم وأن تكون هناك صلة زمنية بينها.

تنص القواعد العامة على أنه يجب تطبيق أشد العقوبات في حالة تعدد الجرائم المترابطة التي لا يمكن تجزئتها، وأن يتم تعدد العقوبات بحسب عدد الجرائم إذا لم تكن هناك صلة بينها. ولكن المشرع قرر تشديد عقوبة جريمة القتل العمد إذا كان هناك تعدد في الجرائم، مما يجعل هذا التعدد ظرفًا مشددًا للعقوبة. يعود سبب هذا التشديد إلى الخطورة الكبيرة التي يشكلها المجرم الذي يرتكب جريمة القتل ويتورط في جريمة أخرى في وقت قصير.