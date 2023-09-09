حيثيات الحكم بحبس طبيب شهرين لتعديه على ضابط بمباحث القاهرة فى التجمع

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حكما يقضي بمعاقبة طبيب بالحبس شهرين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه والمصاريف، وذلك في اتهامه بالتعدي على ضابط بمباحث القاهرة، وإصابته بإصابات بالغة بعد ضبط المتهم في وضع مخل داخل سيارة بالتجمع الخامس.

وقد أودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر ضد الطبيب المتعدي على ضابط الشرطة:

وقالت المحكمة إنها استخلصت من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وفيما أثبته النقيب محمد جمال رئيس الدورية بقسم التجمع الخامس بمحضره المؤرخ بتاريخ 20/5/2023 أنه بالتوجه غلى مستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة وذلك لسؤال المصاب إثر ادعاء تعدي أحد الأشخاص عليه بمنطقة النرجس بدائرة القسم وبوصوله تقابل مع المصاب م .ح . ط ضابط شرطة برتبة عقيد بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء عودته من عمله الساعة 2.30 صباحا فوجئ بوجود سيارة مجهولة أما الفيلا محل سكنه فقام بالتوجه إلى قائدها وسؤاله عن سبب تواجده، أمام العقار محل سكنه ففوجئ بوجود الشاب وفتاة بجانبه في وضع مناف للآداب وقام بحثه على الانصراف من أمام العقار خوفًا على الآداب العامة وأطلعه على شخصيته ووظيفته كضابط شرطة، فقام بالتعدي عليه لفظا وحدثت مشادة كلامية فيما بينهم، قام على أثرها الشاب بالنزول من سيارته وفرت الفتاة قائدة السيارة بسيارتها مسرعة وقام الشاب بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وأحدث إصابته، وقام بالتعدي عليه مرة أخرى أثناء سقوطه على الأرض ثم انصرف من محل البلاغ وعليه توجه إلى المستشفى الشرطة بصحبة زوجته واتهم المشكو في حقة أحمد "ج . ص" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وأرفق بالأوراق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد انتقل النقيب توفيق عبود معاون مباحث التجمع الخامس لمكان البلاغ وبفحص الكاميرات أمكن التوصل لتحديد مرتكب الواقعة “أحمد ج أ” وأنه تم ضبطه.

تحقيقات النيابة العامة

وحيث إذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستهلتها بالانتقال لمستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة لسؤال المجني عليه “م .ح .ط” مفتش.

وشهد بتاريخ 30/5/2023 صباحا حال عودته من عمله ردد مضمون ما جاء بأقواله وأنه أبصر سيارة متوقفة على مقربة من مسكنه بداخلها المتهم بجوار وبصحبته قائدة السيارة عارية الملابس مرتدية حاملة الصدر فقط ويقوم المتهم بارتكاب أعمال منافية للأداب وعلى أثر معاتبته له غادر السيارة وقامت الفتاة بالهرب بالسيارة واصطدمت به بمرآة سيارتها فقط فسقط بدون إصابته وقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا حديدية تحصل عليها من الطريق وقرر أن إصابته كسر مضاعف بقصبة الرجل اليمنى وجرح قطعي عولج بغرزتين في الجبهة اليمني وإصابات بسيطة بالجسد وحال مرور مجهول بالطريق قام بمساعدته واتصل بأسرته.

وقالت المحكمة حيث أنه إذ أرفق محضر التحريات بمعرفة الرائد عاطف همام معاون مباحث التجمع الخامس والثابت به إجراء التحريات والتي أكدت تعدي المتهم على المجني عليه، وأثبتت أيضًا تواجد فتاة بصحبة المتهم ولم تتوصل التحريات عما إذا كانت بوضع مخل للحياء من عدمه.

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وقد تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق صدور حكم في الدعوى المدنية بالإحالة للمحكمة المدنية المختصة وحيث أن ذلك الحكم غير منهي للخصومة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعد جواز الاستئناف المقدم من المتهم حسبما يرد بالمنطوق وحيث أنه عن مصاريف استئناف الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المستأنف.