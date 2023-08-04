الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر حركة تنقلات ضباط مباحث القاهرة

تنقلات ضباط مباحث
تنقلات ضباط مباحث القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بالعاصمة.

وشملت الحركة العميد علاء خلف الله رئيسًا لقطاع المال، وتعيين العقيد أحمد وجيه مفتشًا لمباحث الشروق، وعُين المقدم عيد توفيق، رئيسًا لمباحث مصر الجديدة، وتم تعيين العميد هاني القطان رئيسًا لمباحث الطُرق والمنافذ.

وشملت حركة التنقلات تعيين العميد محمد دويدار، رئيسًا لقطاع جرائم النفس، والمقدم مصطفى نبيل رئيسًا لمباحث المقطم، المقدم عمر زيدان رئيس مباحث الخليفة، والمقدم وليد المعداوي، رئيسًا لمباحث النهضة.

كما تم تعيين المقدم محمود ثروت رئيسًا لشرطة المرافق، والعقيد أحمد عبد العزيز، رئيسًا لمباحث التلفزيون، والعقيد أحمد البنداري مفتشًا لمباحث حلوان.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة ترقيات ضباط الشرطة لعام 2023.

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