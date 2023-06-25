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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد تغريم مبروك عطية في قضية ازدراء الأديان

مبروك عطية
مبروك عطية

قررت محكمة جنح مستأنف السلام، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، تأييد تغريم الدكتور مبروك عطية ألف جنيه في قضية ازدراء الأديان.

وكانت قضت محكمة جنح السلام، بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة الدكتور مبروك عطية، بتغريمه 1000 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في البلاغ، المتهم فيه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ ضد الدكتور مبروك عطية، يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية.

وقال إن الدكتور مبروك عطية متهم بازدراء الأديان ووصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

محكمة جنح مستأنف السلام الدكتور مبروك عطية ازدراء الأديان محاكم القاهرة الجديدة بازدراء الدين المسيحي والإسلامي التواصل الاجتماعي

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