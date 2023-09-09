مران الأهلي.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي شهد تنفيذ جوانب فنية متنوعة خلال فقرات التدريب.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا، حيث خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم، واستكمل المران البدني في التتش.

وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

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كولر يجتمع مع سامي قمصان

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء معسكر الإعداد بالنمسا.

راحة سلبية للرباعي الدولي

منح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.