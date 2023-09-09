السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي شهد تنفيذ جوانب فنية متنوعة خلال فقرات التدريب.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا، حيث خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم، واستكمل المران البدني في التتش.

وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

اقرأ أيضا.. على غرار مالودا.. هل يُكتب لتجربة موديست النجاح مع الأهلي؟
 

كولر يجتمع مع سامي قمصان

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء معسكر الإعداد بالنمسا.

راحة سلبية للرباعي الدولي

منح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

الاهلى مران الأهلي السويسري مارسيل كولر السوبر الأفريقي 2023 سامي قمصان اتحاد العاصمة الجزائري

مواد متعلقة

على غرار مالودا.. هل يُكتب لتجربة موديست النجاح مع الأهلي؟

بعد سنة من التعاقد معه.. ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلى؟

طريقة العلاج السبب.. كولر "كلمة السر" فى رحيل طبيب الأهلى

الأكثر قراءة

جلسة جديدة لمحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب المستشار القانونى للأهلى

تشييع جثمان فتاة ماتت قبل زفافها بيوم فى قرية العجميين بالفيوم

"تعذيب حتى الموت"...أب يقتل ابنه لتشاجره مع الجيران بحلوان

تعرف على أسماء الطلاب المقبولين بمدارس ستيم 2024

مى فاروق تتعاون مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "ليه؟"

انتهت بقطع أذنه.. تفاصيل مشاجرة مدير فنادق مع سائق توكتوك بشبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب