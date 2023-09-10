الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

ينشر موقع الدستور بشكل يومي مواعيد الصلاة للفروض الخمس، والتي يكثر البحث عنها في ظل الاختلاف الذي تشهده مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى. 

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

 

في هذا التقرير ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد  10 سبتمبر 2023 في عدد من محافظات مصر.

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد آذان الفجر : 5:08 ص

موعد آذان الظهر:  12:52 م

موعد آذان العصر : 4:24 م

موعد آذان المغرب : 7:07 م

موعد آذان العشاء : 8:26 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد آذان الفجر : 5:12 ص

موعد آذان الظهر : 12:57 م

موعد آذان العصر : 4:30 م

موعد آذان المغرب : 7:13 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد آذان الفجر : 5:02 ص

موعد آذان الظهر : 12:48 م

موعد آذان العصر : 4:20 م

موعد آذان المغرب : 7:04 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

موعد آذان الفجر : 5:03 ص

موعد آذان الظهر : 12:48 م

موعد آذان العصر : 4:20 م

موعد آذان المغرب : 7:03 م

موعد آذان العشاء : 8:22 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد آذان الفجر : 5:10 ص

موعد اذان الظهر : 12:55 م

موعد آذان العصر : 4:27 م

موعد آذان المغرب : 7:11 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 

موعد آذان الفجر : 5:07 ص

موعد آذان الظهر : 12:52 م

موعد آذان العصر : 4:25 م

موعد آذان المغرب : 7:08 م

موعد آذان العشاء : 8:27 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

موعد آذان الفجر : 5:11 ص

موعد آذان الظهر : 12:50 م

موعد آذان العصر : 4:20 م

موعد آذان المغرب : 7:04 م

موعد آذان العشاء : 8:20 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة  الأقصر 

موعد آذان الفجر : 5:09 ص

موعد آذان الظهر : 12:47 م

موعد آذان العصر : 4:15 م

موعد آذان المغرب : 7:00 م

موعد آذان العشاء : 8:15 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة  أسوان 

موعد آذان الفجر : 5:10 ص

موعد آذان الظهر : 12:45 م

موعد آذان العصر : 4:13 م

موعد آذان المغرب : 6:58 م

موعد آذان العشاء : 8:12 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة  الغردقة 

موعد آذان الفجر : 5:02 ص

موعد آذان الظهر : 12:42 م

موعد آذان العصر : 4:12 م

موعد آذان المغرب : 6:56 م

موعد آذان العشاء : 8:12 م

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