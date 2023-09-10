ينشر موقع الدستور بشكل يومي مواعيد الصلاة للفروض الخمس، والتي يكثر البحث عنها في ظل الاختلاف الذي تشهده مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

في هذا التقرير ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في عدد من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد آذان الفجر : 5:08 ص

موعد آذان الظهر: 12:52 م

موعد آذان العصر : 4:24 م

موعد آذان المغرب : 7:07 م

موعد آذان العشاء : 8:26 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد آذان الفجر : 5:12 ص

موعد آذان الظهر : 12:57 م

موعد آذان العصر : 4:30 م

موعد آذان المغرب : 7:13 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد آذان الفجر : 5:02 ص

موعد آذان الظهر : 12:48 م

موعد آذان العصر : 4:20 م

موعد آذان المغرب : 7:04 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد آذان الفجر : 5:03 ص

موعد آذان الظهر : 12:48 م

موعد آذان العصر : 4:20 م

موعد آذان المغرب : 7:03 م

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موعد آذان الفجر : 5:10 ص

موعد اذان الظهر : 12:55 م

موعد آذان العصر : 4:27 م

موعد آذان المغرب : 7:11 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

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موعد آذان الفجر : 5:07 ص

موعد آذان الظهر : 12:52 م

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موعد آذان العشاء : 8:12 م

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موعد آذان الفجر : 5:02 ص

موعد آذان الظهر : 12:42 م

موعد آذان العصر : 4:12 م

موعد آذان المغرب : 6:56 م

موعد آذان العشاء : 8:12 م