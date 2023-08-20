الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي للباحثين عنها في ظل تطبيق النظام الصيفي ومع اختلاف أوقات الصلاة من محافظة لأخرى طبقا لاختلاف خطوط الطول والعرض.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 20-8-2023
 

نعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 20-8-2023 في عدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد اذان الفجر : 4:52 ص
موعد اذان الظهر : 12:59 م
موعد اذان العصر : 4:35 م
موعد اذان المغرب : 7:32 م
موعد اذان العشاء : 8:54 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية 

موعد اذان الفجر : 4:55 ص
موعد اذان الظهر : 1:04 م
موعد اذان العصر : 4:41  م
موعد اذان المغرب : 7:38 م
موعد اذان العشاء : 9:02  م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد اذان الفجر : 4:45 ص
موعد اذان الظهر : 12:52 م
موعد اذان العصر : 4:32 م
موعد اذان المغرب : 7:29 م
موعد اذان العشاء : 8:52 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

موعد اذان الفجر : 4:47 ص
موعد اذان الظهر : 12:54  م
موعد اذان العصر : 4:31 م
موعد اذان المغرب : 7:28 م
موعد اذان العشاء : 8:51 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 
 

موعد اذان الفجر : 4:56 ص
موعد اذان الظهر : 1:00 م
موعد اذان العصر : 4:35 م
موعد اذان المغرب : 7:32 م
موعد اذان العشاء : 8:54 م

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط 

موعد اذان الفجر : 4:46 ص
موعد اذان الظهر : 12:56 م
موعد اذان العصر : 4:34 م
موعد اذان المغرب : 7:31 م
موعد اذان العشاء : 8:55 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شبين الكوم

موعد اذان الفجر : 4:52 ص
موعد اذان الظهر : 1:59 م
موعد اذان العصر : 4:36 م
موعد اذان المغرب : 7:33 م
موعد اذان العشاء : 8:56 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة  أسوان 
 

موعد اذان الفجر : 4:59 ص
موعد اذان الظهر : 12:52 م
موعد اذان العصر : 4:19 م
موعد اذان المغرب : 7:18 م
موعد اذان العشاء : 8:35 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة  العريش 

موعد اذان الفجر : 4:39 ص
موعد اذان الظهر : 12:48 م
موعد اذان العصر : 4:26 م
موعد اذان المغرب : 7:23 م
موعد اذان العشاء : 8:46  م
 

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