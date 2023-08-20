مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر

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مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 20-8-2023



نعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 20-8-2023 في عدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد اذان الفجر : 4:52 ص

موعد اذان الظهر : 12:59 م

موعد اذان العصر : 4:35 م

موعد اذان المغرب : 7:32 م

موعد اذان العشاء : 8:54 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

موعد اذان الفجر : 4:55 ص

موعد اذان الظهر : 1:04 م

موعد اذان العصر : 4:41 م

موعد اذان المغرب : 7:38 م

موعد اذان العشاء : 9:02 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد اذان الفجر : 4:45 ص

موعد اذان الظهر : 12:52 م

موعد اذان العصر : 4:32 م

موعد اذان المغرب : 7:29 م

موعد اذان العشاء : 8:52 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد اذان الفجر : 4:47 ص

موعد اذان الظهر : 12:54 م

موعد اذان العصر : 4:31 م

موعد اذان المغرب : 7:28 م

موعد اذان العشاء : 8:51 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم



موعد اذان الفجر : 4:56 ص

موعد اذان الظهر : 1:00 م

موعد اذان العصر : 4:35 م

موعد اذان المغرب : 7:32 م

موعد اذان العشاء : 8:54 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد اذان الفجر : 4:46 ص

موعد اذان الظهر : 12:56 م

موعد اذان العصر : 4:34 م

موعد اذان المغرب : 7:31 م

موعد اذان العشاء : 8:55 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شبين الكوم

موعد اذان الفجر : 4:52 ص

موعد اذان الظهر : 1:59 م

موعد اذان العصر : 4:36 م

موعد اذان المغرب : 7:33 م

موعد اذان العشاء : 8:56 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان



موعد اذان الفجر : 4:59 ص

موعد اذان الظهر : 12:52 م

موعد اذان العصر : 4:19 م

موعد اذان المغرب : 7:18 م

موعد اذان العشاء : 8:35 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر : 4:39 ص

موعد اذان الظهر : 12:48 م

موعد اذان العصر : 4:26 م

موعد اذان المغرب : 7:23 م

موعد اذان العشاء : 8:46 م

