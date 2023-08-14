الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فضل دعاء الاستغفار وأفضل أدعية التوبة والرجوع إلى الله

أدعية التوبة والرجوع
أدعية التوبة والرجوع إلى الله

يعتبر الاستغفار والتوبة إلى الله من العبادات العظيمة التي تحمل قيمة وأهمية كبيرة في الإسلام، فالإنسان كائن خطاء ومعرض للانحراف عن سواء الطريق، ومن السمات الفريدة للإنسان هي قدرته على الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله رغم خطاياه وذنوبه.


فضل دعاء الاستغفار:
إن دعاء الاستغفار يعد من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله وتحمل معها فضلاً عظيمًا، فعندما يلجأ الإنسان إلى الاستغفار، فهو يعترف بذنوبه ويبدي ندمه الصادق، وبذلك يتحقق التواضع والانقياد لله والاستعانة به في طريق التوبة والمغفرة.

وفي القرآن الكريم، وردت العديد من الآيات التي تشير إلى فضل الاستغفار وأهميته في حياة الإنسان، مثل قوله تعالى: "وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ" (هود: 90).


أفضل أدعية الاستغفار والتوبة إلى الله:
يتوافر في التراث الإسلامي العديد من الأدعية التي تشتمل على الاستغفار وتوبة الإنسان إلى الله. من أبرز هذه الأدعية نذكر:

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استَطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته، خطأت فيه أو جاهلته، أو نسيته، أو عمدت إليه، وأستعيذ بك من كل مشقة أبتليت بها، أو ابتلى بها أحدًا من خلقك.


أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة.


اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.


دعاء الاستغفار والتوبة إلى الله هو سبيل للتطهّر من الذنوب والخطايا، وللتقرب من الله والحصول على مغفرته ورضاه. 
 

أفضل أدعية التوبة والرجوع إلى الله أفضل أدعية التوبة الاستغفار والتوبة التوبة إلى الله القرآن الكريم دعاء الاستغفار

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

الرئيس الإيرانى: هجوم شيراز إرهابى ويجب محاسبة المسؤولين عنه ومعاقبتهم

ناشط أمريكى: واشنطن تخطط للتضحية بزيلينسكى للتخلص من كارثة تسببت بها فى أوكرانيا

بذكرى وفاتها.. شويكار نجمة تألقت فى عالم الفن القديم والحديث

صحيفة: أردوغان يتبنى آلية ثلاثية لضم حلب لـ خارطة الطريق وعودة مئات آلاف اللاجئين السوريين إليها

فضل دعاء الاستغفار وأفضل أدعية التوبة والرجوع إلى الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبد المجيد محمود..الشهيد هشام بركات..ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية!

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى