ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة؟.. المفتي يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن حكم قراءة القرآن في صلاة الجمعة؟، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على السائل عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

وقال المفتي، إنه يُستحبُّ جمع الناس على سماع تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة، سواء أكان هناك من يقرأ لهم من بينهم أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم، ولا شيء في ذلك لأن قراءة القرآن ندَبَ إليها الشرع الشريف.

وأضاف مفتي الجمهورية إن كان القارئ ماهرًا في تلاوته كمن يقرأ في إذاعة القرآن الكريم، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ -قال شعبة: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ- فَلَهُ أَجْرَانِ" متفق عليه.

وتابع "علام"، " كذلك استماعه والإنصات إليه مأمور به شرعًا كما قال الله في كتابه العزيز: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . وحيث إنه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسؤول عنه، فالحكم فيه على الأصل المبَيَّن وهو الندب".