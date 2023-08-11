الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة؟.. المفتي يجيب

د. شوقي علام
د. شوقي علام

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن حكم قراءة القرآن في صلاة الجمعة؟، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على السائل عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

وقال المفتي، إنه يُستحبُّ جمع الناس على سماع تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة، سواء أكان هناك من يقرأ لهم من بينهم أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم، ولا شيء في ذلك لأن قراءة القرآن ندَبَ إليها الشرع الشريف.

وأضاف مفتي الجمهورية إن كان القارئ ماهرًا في تلاوته كمن يقرأ في إذاعة القرآن الكريم، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ -قال شعبة: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ- فَلَهُ أَجْرَانِ" متفق عليه.

وتابع "علام"، " كذلك استماعه والإنصات إليه مأمور به شرعًا كما قال الله في كتابه العزيز: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . وحيث إنه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسؤول عنه، فالحكم فيه على الأصل المبَيَّن وهو الندب".

دار الافتاء المصرية قراءة القرآن صلاة الجمعة مفتى الجمهورية سماع تلاوة القرآن

الأكثر قراءة

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أخبار فاتتك| شوبير يكشف مصير "شريف" مع الأهلي وبهاء سلطان يشعل أجواء العلمين

أهالي "الخليفة" عن تطويرات شارع الأشراف: الرئيس السيسي والدولة أنقذونا من العشوائيات

"كامل العدد".. إقبال جماهيري كبير بحفل بهاء سلطان في مهرجان العلمين الجديدة

وزير الرى: استمرار المتابعة الميدانية للموقف المائى وإزالة التعديات على الترع والمساقي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟