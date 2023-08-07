الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: فاقد الوعى إذا فاتته صلاة لا يجب عليه قضاؤها (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فى حال حدوث فقد للوعي أو غيبوبة، فإن فاتته صلاة فإنها رفعت عنه فى هذه الفترة، لأنه أصبح غير مكلف بفقدانه للوعي. 

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الإثنين، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ النائم يختلف عن فاقد الوعي، لأن النائم يدرك ما حوله، لكن فاقد الوعي غائب، فلو حدثت له غيبوبة أو فقدانًا في فترة الظهر، إلى أذان العصر، فإنه غير ملزم بصلاة الظهر.

 وتابع: "لو فاق فاقد الوعى، بعيد عن وقت الصلاة يؤدي الصلاة وهو ملزم بها، لكن إذا فاته وقتها فإنه غير ملزم بقضائها".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس فاقد الوعي غيبوبة
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