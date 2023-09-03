مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 04:30 ص 9/3/2023 4:30:28 AM

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي والتي يكثر البحث عنها في مختلف المحافظات لاختلاف أوقات الصلاة لعدة دقائق من محافظة لأخرى.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

في التقرير التالي ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد اذان الفجر : 5:03 ص

موعد اذان الظهر : 12:55 م

موعد اذان العصر : 4:28 م

موعد اذان المغرب : 7:16 م

موعد اذان العشاء : 8:35 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد اذان الفجر : 5:06 ص

موعد اذان الظهر : 1:00 م

موعد اذان العصر : 4:34 م

موعد اذان المغرب : 7:22 م

موعد اذان العشاء : 8:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

موعد اذان الفجر : 4:57 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:25 م

موعد اذان المغرب : 7:12 م

موعد اذان العشاء : 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد اذان الفجر : 4:58 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:24 م

موعد اذان المغرب : 7:12 م

موعد اذان العشاء : 8:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد اذان الفجر : 5:04 ص

موعد اذان الظهر : 12:58 م

موعد اذان العصر : 4:32 م

موعد اذان المغرب : 7:20 م

موعد اذان العشاء : 8:40 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد اذان الفجر : 5:09 ص

موعد اذان الظهر : 12:56 م

موعد اذان العصر : 4:28 م

موعد اذان المغرب : 7:16 م

موعد اذان العشاء : 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد اذان الفجر : 5:02ص

موعد اذان الظهر : 12:55 م

موعد اذان العصر : 4:29 م

موعد اذان المغرب : 7:17 م

موعد اذان العشاء : 8:37 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد اذان الفجر : 5:07 ص

موعد اذان الظهر : 12:53 م

موعد اذان العصر : 4:23 م

موعد اذان المغرب : 7:11 م

موعد اذان العشاء : 8:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد اذان الفجر : 5:05 ص

موعد اذان الظهر : 12:49 م

موعد اذان العصر : 4:19 م

موعد اذان المغرب : 7:07 م

موعد اذان العشاء : 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد اذان الفجر : 5:06 ص

موعد اذان الظهر : 12:48 م

موعد اذان العصر : 4:16 م

موعد اذان المغرب : 7:05 م

موعد اذان العشاء : 8:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر : 4:51 ص

موعد اذان الظهر : 12:44 م

موعد اذان العصر : 4:19 م

موعد اذان المغرب : 7:06 م

موعد اذان العشاء : 8:27 م