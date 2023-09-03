الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي والتي يكثر البحث عنها في مختلف المحافظات لاختلاف أوقات الصلاة لعدة دقائق من محافظة لأخرى.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في محافظات مصر 

 

في التقرير التالي ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في محافظات مصر.

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد اذان الفجر : 5:03 ص

موعد اذان الظهر : 12:55 م

موعد اذان العصر : 4:28 م

موعد اذان المغرب : 7:16 م

موعد اذان العشاء : 8:35 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد اذان الفجر : 5:06 ص

موعد اذان الظهر : 1:00 م

موعد اذان العصر : 4:34 م

موعد اذان المغرب : 7:22 م

موعد اذان العشاء : 8:43 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد 

موعد اذان الفجر : 4:57 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:25 م

موعد اذان المغرب : 7:12 م

موعد اذان العشاء : 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

موعد اذان الفجر : 4:58 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:24 م

موعد اذان المغرب : 7:12 م

موعد اذان العشاء : 8:32 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد اذان الفجر : 5:04 ص

موعد اذان الظهر : 12:58 م

موعد اذان العصر : 4:32 م

موعد اذان المغرب : 7:20 م

موعد اذان العشاء : 8:40 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي 

موعد اذان الفجر : 5:09 ص

موعد اذان الظهر : 12:56 م

موعد اذان العصر : 4:28 م

موعد اذان المغرب : 7:16 م

موعد اذان العشاء : 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 

موعد اذان الفجر : 5:02ص

موعد اذان الظهر : 12:55 م

موعد اذان العصر : 4:29 م

موعد اذان المغرب : 7:17 م

موعد اذان العشاء : 8:37 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد اذان الفجر : 5:07 ص

موعد اذان الظهر : 12:53 م

موعد اذان العصر : 4:23 م

موعد اذان المغرب : 7:11 م

موعد اذان العشاء : 8:28 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد اذان الفجر : 5:05 ص

موعد اذان الظهر : 12:49 م

موعد اذان العصر : 4:19 م

موعد اذان المغرب : 7:07 م

موعد اذان العشاء : 8:23 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد اذان الفجر : 5:06 ص

موعد اذان الظهر : 12:48 م

موعد اذان العصر : 4:16 م

موعد اذان المغرب : 7:05 م

موعد اذان العشاء : 8:20 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد اذان الفجر : 4:51 ص

موعد اذان الظهر : 12:44 م

موعد اذان العصر : 4:19 م

موعد اذان المغرب : 7:06 م

موعد اذان العشاء : 8:27 م

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وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: أولى الناس برسول الله يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة

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تعرف على موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

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