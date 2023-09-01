الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات من أكثر الموضوعات التي تصدرت مؤشرات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

يبحث المُصليين عبر محركات البحث وعلى موقع “جوجل” من كل محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات استعدادا للصلاة في ميعادها الصحيح.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم ، يرصد موقعنا “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم قائمة موعد صلاة الجمعة اليوم 1-9-2023 وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

تعرف على موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة
- توقيت صلاة الفجر: 5:01 ص

- توقيت الشروق: 6:31 ص

- توقيت صلاة الظهر: 12:55 م

- توقيت صلاة العصر: 4:29 م

- توقيت صلاة المغرب: 7:19 م

- توقيت صلاة العشاء: 8:39 م

موعد صلاة الجمعة اليوم في الإسكندرية

 - توقيت صلاة الفجر: 5:04 ص

- توقيت الشروق: 6:35 ص

- توقيت صلاة الظهر: 1:00 م

- توقيت صلاة العصر: 4:36 م

- توقيت صلاة المغرب: 7:25 م

- توقيت صلاة العشاء: 8:46 م

موعد صلاة الجمعة اليوم في قنا

- توقيت صلاة الفجر: 5:02 ص

- توقيت الشروق: 6:29 ص

- توقيت صلاة الظهر: 12:49 م

- توقيت صلاة العصر: 4:20 م

- توقيت صلاة المغرب: 7:10 م

- توقيت صلاة العشاء: 8:27 م

موعد صلاة الجمعة اليوم في مرسى مطروح

- توقيت صلاة الفجر: 5:14 ص

- توقيت الشروق: 6:46 ص

- توقيت صلاة الظهر: 1:11 م

- توقيت صلاة العصر: 4:47 م

- توقيت صلاة المغرب: 7:46 م

- توقيت صلاة العشاء: 8:57 م

موعد صلاة الجمعة اليوم في الإسماعيلية

- توقيت صلاة الفجر: 4:57 ص

- توقيت الشروق: 6:46 ص

- توقيت صلاة الظهر: 12:51 م

- توقيت صلاة العصر: 4:47 م

- توقيت صلاة المغرب: 7:46 م

- توقيت صلاة العشاء: 8:35 م

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