50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

إصابة العشرات بالاختناق عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على جنازة مواطن شمال الخليل

وشمال الخليل، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة مواطن في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وصرّح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، يوسف أبومارية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة في بيت أمر خلال توجههم إلى المقبرة التي تقع على الشارع الرئيسي للبلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المشيعين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأشار "أبومارية" إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة شرق البلدة، بعد الاعتداء على الجنازة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على هامش أعمال مؤتمر مجموعة بريكس في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

وخلال اللقاء، سلم "الأحمد" رسالة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لنظيره الجنوب إفريقي، تؤكد علاقة الصداقة الوطيدة بين البلدين، وتستعرض آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وتنكره لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.