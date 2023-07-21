ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

الأقصى
الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

إصابة العشرات بالاختناق عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على جنازة مواطن شمال الخليل

وشمال الخليل، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة مواطن في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وصرّح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، يوسف أبومارية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة في بيت أمر خلال توجههم إلى المقبرة التي تقع على الشارع الرئيسي للبلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المشيعين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأشار "أبومارية" إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة شرق البلدة، بعد الاعتداء على الجنازة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على هامش أعمال مؤتمر مجموعة بريكس في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

وخلال اللقاء، سلم "الأحمد" رسالة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لنظيره الجنوب إفريقي، تؤكد علاقة الصداقة الوطيدة بين البلدين، وتستعرض آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وتنكره لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المسجد الأقصى الإحتلال الإسرائيلي القدس دائرة الأوقاف الإسلامية قوات الاحتلال

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز إمكاناتنا الاقتصادية

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

بعد ظهورها على شواطئ الغردقة.. ما لا تعرفه عن سمكة شيطان البحر

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

السباح العالمى سيد الباروكى يقود "ناشئى الزعانف" للسباحة فى قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال