الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي في مختلف محافظات والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى.
 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في محافظات مصر
 

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها مواقيت الصلاة من منطقة لأخرى.

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر : 4:58 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:32 م
موعد أذان المغرب : 7:24 م
موعد أذان العشاء : 8:45 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 
 

موعد أذان الفجر : 5:01 ص
موعد أذان الظهر : 1:02 م
موعد اذان العصر : 4:38 م
موعد أذان المغرب : 7:30 م
موعد أذان العشاء : 8:52 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد 

موعد أذان الفجر : 4:51 ص
موعد أذان الظهر : 12:52 م
موعد اذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:21 م
موعد أذان العشاء : 8:43 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

موعد أذان الفجر : 4:53 ص
موعد أذان الظهر : 12:53 م
موعد أذان العصر : 4:28 م
موعد أذان المغرب : 7:20 م
موعد أذان العشاء : 8:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 
 

موعد أذان الفجر : 4:56 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:33 م
موعد أذان المغرب : 7:25 م
موعد أذان العشاء : 8:47 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد أذان الفجر : 4:59 ص
موعد أذان الظهر : 1:00 م
موعد أذان العصر : 4:36 م
موعد أذان المغرب : 7:28 م
موعد أذان العشاء : 8:50 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي  

موعد أذان الفجر : 5:04 ص
موعد أذان الظهر : 12:58 م
موعد أذان العصر : 4:31 م
موعد أذان المغرب : 7:23 م
موعد أذان العشاء : 8:42 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

موعد أذان الفجر : 5:03 ص
موعد أذان الظهر : 12:55 م
موعد أذان العصر : 4:26 م
موعد أذان المغرب : 7:19 م
موعد أذان العشاء : 8:37 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

موعد أذان الفجر : 5:01 ص
موعد أذان الظهر : 12:51 م
موعد أذان العصر : 4:21 م
موعد أذان المغرب : 7:14 م
موعد أذان العشاء : 8:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 
 

موعد أذان الفجر : 5:03 ص
موعد أذان الظهر : 12:50 م
موعد أذان العصر : 4:18 م
موعد أذان المغرب : 7:12 م
موعد أذان العشاء : 8:28 م
 

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