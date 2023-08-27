مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في محافظات مصر



ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها مواقيت الصلاة من منطقة لأخرى.





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:58 ص

موعد أذان الظهر : 12:57 م

موعد أذان العصر : 4:32 م

موعد أذان المغرب : 7:24 م

موعد أذان العشاء : 8:45 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية



موعد أذان الفجر : 5:01 ص

موعد أذان الظهر : 1:02 م

موعد اذان العصر : 4:38 م

موعد أذان المغرب : 7:30 م

موعد أذان العشاء : 8:52 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

موعد أذان الفجر : 4:51 ص

موعد أذان الظهر : 12:52 م

موعد اذان العصر : 4:29 م

موعد أذان المغرب : 7:21 م

موعد أذان العشاء : 8:43 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر : 4:53 ص

موعد أذان الظهر : 12:53 م

موعد أذان العصر : 4:28 م

موعد أذان المغرب : 7:20 م

موعد أذان العشاء : 8:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى



موعد أذان الفجر : 4:56 ص

موعد أذان الظهر : 12:57 م

موعد أذان العصر : 4:33 م

موعد أذان المغرب : 7:25 م

موعد أذان العشاء : 8:47 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر : 4:59 ص

موعد أذان الظهر : 1:00 م

موعد أذان العصر : 4:36 م

موعد أذان المغرب : 7:28 م

موعد أذان العشاء : 8:50 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر : 5:04 ص

موعد أذان الظهر : 12:58 م

موعد أذان العصر : 4:31 م

موعد أذان المغرب : 7:23 م

موعد أذان العشاء : 8:42 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر : 5:03 ص

موعد أذان الظهر : 12:55 م

موعد أذان العصر : 4:26 م

موعد أذان المغرب : 7:19 م

موعد أذان العشاء : 8:37 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر : 5:01 ص

موعد أذان الظهر : 12:51 م

موعد أذان العصر : 4:21 م

موعد أذان المغرب : 7:14 م

موعد أذان العشاء : 8:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان



موعد أذان الفجر : 5:03 ص

موعد أذان الظهر : 12:50 م

موعد أذان العصر : 4:18 م

موعد أذان المغرب : 7:12 م

موعد أذان العشاء : 8:28 م

