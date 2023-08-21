الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟، وأجابت الإفتاء على السائل في منشور عبر صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الإفتاء إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومستحبة شرعًا.

وتابعت الإفتاء أنه لا يُفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَساجِدَ” أنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حرام؛ وذلك لأنَّ معنى: “اتخاذ القبور مساجد” الوارد في الحديث، أي: السجود لصاحب القبر على وجه التعظيم والعبادة له؛ كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان؛ فلا حرج أن يصلِّي المسلم في تلك المساجد التي بها أضرحة لأحد أولياء الله الصالحين.

دار الافتاء المصرية الإفتاء المصرية المساجد الصلاة في المساجد أضرحة الأولياء

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