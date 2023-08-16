قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم صلاة الفرد على كرسي لعجزه عن بعض الأركان (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “رحمة”، مفاده: “ما حكم الصلاة جالسة لعدم استطاعتي القيام ببعض الأركان في الركوع والسجود؟”.

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الصلاة المفروضة على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، والقيام ركن من أركان الصلاة ولا يجوز صلاة المرء جالسًا إلا عند العذر، وكل شخص أولى بقدره وحاله.

وتابع: “يعنى لو عندك مشكلة فى القيام، لازم أجيب البديل اللى هى أقف وبعدها أجلس على كرسى، وبعد كده لو عندى مشكلة فى الركوع يبقى أعمل بديل له، حتى ولو السجود يبقى أسجد من على كرسى، الركن الذى لا تستطيع فعله عليها أن تقوم ببديل وحل تستطيع تأديته من خلاله”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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