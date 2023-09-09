السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| موعد انتهاء الموجة الحارة.. ورئيس الإمارات يعزى المغرب فى ضحايا الزلزال

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية وغيرها، يقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

الرئيس السيسي

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الصيني، ورئيس البرازيل، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة أمس وأمس الأول، بلغت ذروة الارتفاع، حيث وصلت لـ٤١ درجة.. للمزيد اضغط هنا.

نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

نيمار

حقق منتخب البرازيل فوزًا ساحقًا على نظيره بوليفيا بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، في مستهل مشوارهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.. للمزيد اضغط هنا.

رئيس الإمارات يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال: "تألمنا لهذا الحادث"

محمد بن زايد آل

أعرب محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والشعب المغربي، في أعقاب زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.. للمزيد اضغط هنا.

معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" لا يزال يجذب الأنظار فى نهاية رحلته بباريس

رمسيس وذهب الفراعنة

من أمام مدخل قاعة "لافيليت الكبرى"، حيث يقام معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، لم يختلف المشهد كثيرًا مقارنة بيومه الأول في 7 أبريل الماضي، فقد اصطف الكثيرون من مختلف الأعمار ينتظرون بشغف رؤية القطع الأثرية.. للمزيد اضغط هنا.

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