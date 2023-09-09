حالة الطقس اليوم السبت 9-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر موقع جوجل البحثي، مع ارتفاع درجة حرارة الجو في كافة محافظات الجمهورية قبل انتهاء شهور فصل الصيف بأيام قليلة، ويعرض “الدستور” للقراء نشرة الحالة الجوية وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية اليومي.



حالة الطقس اليوم السبت 9-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يعرض الدستور حالة الطقس اليوم السبت 9-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات، والتي تهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد.

وبين خبراء الهيئة القومية للأرصاد وجود نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا مع طقس مشمس على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

فيما يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية الغربية مشمس على محافظات جنوب الصعيد مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وذلك في أخر أيام شهور فصل الصيف.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 43 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 46 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.