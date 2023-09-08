"الأرصاد": طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية

وتوقع الخبراء حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفرالشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبورماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25

أبوسمبل 45 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 30

المدينة المنورة 46 35

الرياض 44 30

المنامة 41 34

أبوظبي 42 31

الدوحة 42 34

الكويت 49 31

دمشق 37 18

بيروت 33 28

عمان 34 20

القدس 32 20

غزة 31 26

بغداد 43 25

مسقط 30 29

صنعاء 29 14

الخرطوم 37 28

طرابلس 28 23

تونس 31 21

الجزائر 27 20

الرباط 27 16

نواكشوط 35 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 13

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 37 25

نيودلهي 31 26

جاكرتا 34 23

بكين 26 21

كوالالمبور 31 23

طوكيو 30 24

أثينا 28 21

روما 33 17

باريس 31 20

مدريد 27 17

برلين 31 14

لندن 32 19

مونتريال 24 18

موسكو 18 09

نيويورك 31 21

واشنطن 33 21

أديس أبابا 23 15