الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية 

وتوقع الخبراء حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفرالشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25 

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبورماد 40 30 

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25

أبوسمبل 45 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 30

المدينة المنورة 46 35 

الرياض 44 30

المنامة 41 34

أبوظبي 42 31

الدوحة 42 34

الكويت 49 31

دمشق 37 18

بيروت 33 28

عمان 34 20

القدس 32 20

غزة 31 26

بغداد 43 25

مسقط 30 29

صنعاء 29 14

الخرطوم 37 28

طرابلس 28 23

تونس 31 21

الجزائر 27 20

الرباط 27 16

نواكشوط 35 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

txt

موعد الشتاء 2023.. وأبرز نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

txt

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الحرارة.. وتؤكد: لن نتأثر بالظواهر الجوية في السعودية

العظمى الصغرى

أنقرة 27 13

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 37 25

نيودلهي 31 26

جاكرتا 34 23

بكين 26 21

كوالالمبور 31 23

طوكيو 30 24

أثينا 28 21

روما 33 17

باريس 31 20

مدريد 27 17

برلين 31 14

لندن 32 19

مونتريال 24 18

موسكو 18 09

نيويورك 31 21

واشنطن 33 21

أديس أبابا 23 15

طقس شديد الحرارة العظمى الصغرى شبورة مائية طقس معتدل الحرارة السواحل الشمالية

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف ذروة موجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد وموعد انتهائها

بعد تحذيرات الأرصاد والصحة.. كيف يمكن الاعتناء بالبشرة خلال الموجة الحارة؟

الأكثر قراءة

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

"صنع فى مصر".. الغزل والنسيج المصرى يتجاوز خسائره ويستعيد "عرشه الذهبى"

الرئيس السيسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين

شرعوا في قتله.. عصابة بني سويف وراء سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الشروق

ضبط بقال يبيع أدوية وألعابًا نارية فى سوبر ماركت بروض الفرج

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية