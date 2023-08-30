الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الحرارة.. وتؤكد: لن نتأثر بالظواهر الجوية في السعودية

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الظواهر الجوية التي تحدث في المملكة العربية السعودية هذه الأيام ليس لها تأثير على الإطلاق على مصر.

تحسن الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن اليوم تم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع، ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجة الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، غدًا الخميس.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية ويحدث اعتدال في درجة الحرارة بداية من الجمعة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتابعت: "22 ديسمبر موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا وبداية شهر الخريف، وخلال شهر ديسمبر الطقس يميل إلى التوسط والاعتدال في درجة الحرارة".

شبورة مائية كثيفة 

واستطردت: "على المواطنين توخي الحذر كثيرًا في شهر ديسمبر أثناء القيادة بسبب وجود شبورة مائية كثيفة، والتي تمثل خطورة كبيرة على حياة المواطنين بسبب انعدام الرؤية".

منار غانم الأرصاد صالة التحرير عزة مصطفى انتهاء فصل الصيف

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